Трамп почав вигравати праймериз серед республіканців. Кулеба: Україна не втручатиметься у вибори

Кулеба заявив, що не хоче, щоб Україна посідала видне місце в американській передвиборчій кампанії

Дональд Трамп (Фото: Peter Foley/EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "нічого не боїться", коментуючи можливе повернення 45-го президента США Дональда Трампа до Білого дому. Про це він повідомив в інтерв'ю ABC News.

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За його словами, йому не хотілося б, щоб Україна посідала видне місце в американській передвиборчій кампанії.

"Я сподіваюся, що Україна стане питанням, яке об'єднує, а не роз'єднує", — сказав Кулеба.

Він зазначив, що Київ "нічого не боїться", відповідаючи на запитання, чи непокоїть його перспектива повернення Трампа.

"Україна не втручатиметься у вибори в США", – наголосив дипломат.

Згідно з попередніми результатами голосування, Трамп лідирує серед претендентів у кандидати на пост президента від Республіканської партії на первинних виборах в Айові після завершення підрахунку майже 50% округів.

Ряд офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

Трамп вважає, що НАТО "неналежно ставиться" до США.

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