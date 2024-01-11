Трамп вважає, що НАТО "неналежно ставиться" до США

На його думку, НАТО та Євросоюз "використали" Сполучені Штати

Дональд Трамп (Скриншот з відео)

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що його ставлення до Північноатлантичного альянсу залежить від ставлення НАТО до Сполучених Штатів. Його цитує Reuters.

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Ведучі пропагандистського американського телеканалу Fox News запитали у Трампа про його відданість НАТО. Приводом до цього стала заява єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона про те, що 45-й президент США "обіцяв вивести Штати з Північноатлантичного альянсу і говорив, що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни".

Трамп заявив, що його ставлення до НАТО "залежить від того, чи буде блок ставитися до США належним чином".

"Подивіться, НАТО скористався нашою країною. Європейські країни скористалися", – заявив він.

Низка офіційних осіб США вважає, що після імовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це – превентивні заходи, що ґрунтуються на занепокоєннях Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

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