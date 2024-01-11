Трамп вважає, що НАТО "неналежно ставиться" до США
Дональд Трамп (Скриншот з відео)

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що його ставлення до Північноатлантичного альянсу залежить від ставлення НАТО до Сполучених Штатів. Його цитує Reuters.

Ведучі пропагандистського американського телеканалу Fox News запитали у Трампа про його відданість  НАТО. Приводом до цього стала заява єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона про те, що 45-й президент США "обіцяв вивести Штати з Північноатлантичного альянсу і говорив, що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни".

Трамп заявив, що його ставлення до НАТО "залежить від того, чи буде блок ставитися до США належним чином".

"Подивіться, НАТО скористався нашою країною. Європейські країни скористалися", – заявив він.

  • Низка офіційних осіб США вважає, що після імовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.
  • Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це – превентивні заходи, що ґрунтуються на занепокоєннях Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

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