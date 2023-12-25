Трамп може припинити допомогу Україні, Європа не готова. Так вважають топ-аналітики Заходу

Аналітики заявили, що Дональд Трамп може припинити допомогу Україні, а Європа до цього не готова

Дональд Трамп (Фото: EPA/AMANDA SABGA)

45 президент Дональд Трамп може припинити допомогу Україні у разі перемоги на виборах 2024 року, а Європа не готова до такого розвитку подій. Таку думку у коментарі LIGA.net висловили наукова співробітниця в Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон) Елізабет Хоффман та старший науковий співробітник у Центрі Альфреда фон Оппенгейма для майбутнього Європи при Німецькій раді з міжнародних відносин (DGAP, Берлін) Бенджамін Талл.

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За словами Хоффман, внутрішня політика завжди переважала над зовнішньою на всіх американських виборах, що вже дає негатив для України.

"Близько 80% американців стурбовані проблемами на кордоні з Мексикою. Конгресмени, які хочуть переобратися, змушені рахуватись. Інакше виборці можуть говорити: Ми страждаємо вдома, тому чому ми надсилаємо гроші за кордон? Конгресменам потрібне певне політичне прикриття", – сказала аналітик.

Вона наголосила, що висування Трампа на вибори може змістити розмови про Україну у негативний бік.

"Він обіцяє завершити війну через 24 години. Мені незрозуміло, що він робив би, якби став президентом. Я не бачу сценарію, за яким США вийшли б з НАТО. Але щодо України – так, є ризик бути покинутою за Трампа", – заявила Хоффман.

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Талліс звернув увагу, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв активізувати зусилля, якщо США скорочуватимуть допомогу Україні, але неясно, яким чином.

"Європа десятиліттями недоінвестувала у свої збройні сили. Німеччина була першою серед тих країн, які це робили. І зараз має власну бюджетну кризу. Перемога ізоляціоніста Трампа може навпаки призвести до контрреакції Європи. Вона може скорочувати допомогу та накопичувати ресурси, бо відчуватиме загрозу від Росії безпосередньо, а не через Україну чи гібридне протистояння, і це буде помилковим для Європи рішенням, набагато дешевше було б перемогти Росію в Україні", – наголосив експерт.

За його словами, потенційна перемога Трампа порушує питання, наскільки США будуть відданими 5 статті договору НАТО про колективну оборону.

"Трамп – не той партнер, якого ви хочете на тлі великої війни. Але якби ми готувалися, то побачили б, що Німеччина справді переозброюється, а не вдає, що це робить. І побачили дискусії про розширене ядерне стримування, яких зараз немає. Перемога Байдена також є недооціненою небезпекою. Є ризики, що основну увагу США буде сконцентровано на Індо-Тихоокеанському регіоні – без збільшення підтримки України. Але перемога Байдена позбавить Росію фактору часу. І це може змінити гру: Зараз Путін розраховує на перемогу республіканців і каже: Навіщо мені укладати якусь угоду з адміністрацією Байдена, коли я можу укласти її з Трампом?", – резюмував він.

Нещодавно спікер Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Білий дім сподівається на погодження фінансування для України на початку січня.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він підкреслив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні, – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

13 грудня повідомлялося, що деякі американські конгресмени вважали правильним залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до пуття питання про додаткове фінансування для України та безпеки кордонів США, а не "бездумно" піти на канікули.

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