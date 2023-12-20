У Байдена сподіваються, що Конгрес схвалить допомогу Україні на початку січня

Джон Кірбі (Скриншот)

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив на брифінгу, що Білий дім сподівається на те, що Конгрес погодить додаткове фінансування для України на початку січня 2024 року.

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"Ми хотіли б якнайшвидше отримати це фінансування. Сподіваюся, що це станеться, найімовірніше, на початку січня. Чим швидше, тим краще", – сказав він.

Президент Зеленський минулого тижня був у США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні, але повернувся без позитивного результату. Конгрес продовжує сперечатись через проблеми на кордоні з Мексикою та, найімовірніше, не ухвалить до кінця року додаткову допомогу Україні на $61,7 млрд.

18 грудня анонсували останній у 2023 році пакет військової допомоги.

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні, – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

13 грудня повідомлялося, що деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня та довести до пуття питання про додаткове фінансування для України та безпеку кордонів США, а не "бездумно" піти на канікули.

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