Більшість американців віддані допомозі Україні. Навіть 56% республіканців – за: опитування

За підтримку України більше виступають демократи, водночас за допомогу Ізраїлю – республіканці

Фото: ЕРА/BONNIE CASH

Більшість американців дотримуються думки, що їхня країна має продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. Про це свідчать результати опитування, проведеного Harvard CAPS-Harris.

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Загалом 65% громадян США вважають, що треба надалі надавати Україні допомогу. Не згодні з цією тезою 35%.

Серед виборців демократів за підтримку України виступають 77% (23% не підтримують), серед республіканців, очевидно, менше – 56% (44% проти).

Водночас коли американцям поставили аналогічне запитання щодо Ізраїлю, виявилося, що прихильники Демократичної партії підтримують його менше, ніж прихильники республіканців – 63% і 71% відповідно.

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Президент Зеленський минулого тижня був у США, де намагався переконати Конгрес проголосувати допомогу Україні, але повернувся без позитивного результату. Конгрес продовжує сперечатись через проблеми на кордоні з Мексикою та, найімовірніше, не ухвалить до кінця року додаткову допомогу Україні на $61,7 млрд.

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