Большинство американцев привержены помощи Украине. Даже 56% республиканцев – за: опрос

За поддержку Украины больше выступают демократы, за помощь Израилю – республиканцы

Фото: ЕРА/BONNIE CASH

Большинство американцев придерживаются мнения, что их страна должна продолжать поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard CAPS-Harris.

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В общей сложности 65% граждан США считают, что нужно в дальнейшем оказывать Украине помощь. Не согласны с этим тезисом 35%.

Среди избирателей демократов в поддержку Украины выступают 77% (23% не поддерживают), среди республиканцев, очевидно, меньше – 56% (44% против).

В то же время, когда американцам задали аналогичный вопрос по Израилю, оказалось, что сторонники Демократической партии поддерживают его меньше, чем сторонники республиканцев – 63% и 71% соответственно.

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Президент Зеленский на прошлой неделе находился в США, где пытался убедить Конгресс проголосовать помощь Украине, но вернулся без положительного результата. Конгресс продолжает спорить из-за проблем на границе с Мексикой и, скорее всего, не примет до конца года дополнительную помощь Украине на $61,7 млрд.

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