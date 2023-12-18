США анонсували ще один пакет для ЗСУ на грудень. Але останній з грошей, які залишились

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що пакет допомоги Україні, запланований на кінець грудня 2023 року, буде останнім, якщо Конгрес не схвалить додаткову допомогу. Його слова цитує видання CNN.

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Кірбі зазначив, що хоча допомога, надана Україні до цього часу, була важливою для протистояння російському вторгненню в Україну, однак країна "все ще потребує американської допомоги".

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"Ми все ще плануємо надати Україні ще один пакет допомоги пізніше цього місяця. Однак, коли це буде зроблено, як чітко дав зрозуміти міністр фінансів МакКорд у своїй сьогоднішній записці до Конгресу, у нас більше не буде повноважень на поповнення бюджету, і нам потрібно, щоб Конгрес діяв без зволікань, як ми вже говорили", – сказав Кірбі.

6 грудня 2023 року Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні, – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

13 грудня повідомлялося, що деякі американські конгресмени вважали за правильне залишитися у Вашингтоні після 14 грудня та довести до пуття питання про додаткове фінансування для України та безпеку кордонів США, а не "бездумно" піти на канікули.

Президент Зеленський минулого тижня був у США, де намагався переконати Конгрес проголосувати допомогу Україні, але повернувся без позитивного результату. Конгрес продовжує сперечатись через проблеми на кордоні з Мексикою та, найімовірніше, не ухвалить до кінця року додаткову допомогу Україні на $61,7 млрд.

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