Пентагон заявив, що кошти на військову допомогу Україні закінчаться 30 грудня – Bloomberg

Пентагон почав посилювати тиск на Конгрес з метою виходу з глухого кута щодо виділення понад $60 млрд для України, пише Bloomberg

Майкл МакКорд (Фото: Міністерство оборони США)

У Міністерства оборони США закінчаться гроші на заміну зброї, відправленої в Україну, до 30 грудня, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування. Про це повідомило видання Bloomberg, у розпорядженні якого є лист контролера Пентагону Майкла МакКорда до керівників комітетів з питань оборонної політики та асигнувань Палати представників і Сенату.

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За словами МакКорда, Міністерство оборони США витрачає останні $1,07 млрд на закупівлю нового озброєння і техніки, які замінять ті, що були зняті з озброєння і відправлені в Україну, однак 30 грудня його рахунки будуть порожніми.

"Після того, як ці кошти будуть використані, департамент вичерпає фінансування, доступне нам для надання безпекової допомоги Україні", – написав він.

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За даними видання, цим листом Пентагон посилює тиск на Конгрес з метою виходу з глухого кута щодо виділення понад $60 млрд, які американський президент Джо Байден запросив для допомоги Україні у відсічі російським військам.

"Для того, щоб захистити військову готовність США, за відсутності дій Конгресу щодо схвалення додаткових витрат, міністерство очікує, що буде можливий лише один додатковий пакет скорочень", – сказав контролер.

12 грудня адміністрація Байдена оголосила, що надсилає Україні пакет американських поставок на суму $200 млн, який включає артилерійські снаряди, боєприпаси для стрілецької зброї та інше озброєння.

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Як тільки це станеться, Пентагон зможе відправити ще один пакет допомоги Україні, сказав МакКорд.

Хоча лист закликає членів Конгресу укласти угоду щодо фінансування України, він також означає, що республіканці, які "пішли на різдвяні канікули", не ухваливши рішення щодо фінансування, мають час, щоб "вибити його", коли вони повернуться після 1 січня, зазначили журналісти.

За даними Politico, Сенат США продовжить переговори про запит адміністрації Байдена на кошти для ЗСУ.

Коментуючи ситуацію із військовою допомогою Заходу Україні, Путін заявив, що українцям "все привозять на халяву", але "халява закінчується". У Держдепі у відповідь заявили, що Конгрес має нівелювати цю ставку глави Кремля.

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