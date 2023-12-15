Байден: На кону свобода України. Якщо не зупинити Путіна, під загрозою буде кожен
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден на тлі досі не прийнятого Конгресом додаткового фінансування для України заявив, що якщо не зупинити російського диктатора Володимира Путіна, під загрозою опиняться й інші країни.

"На кону стоїть свобода України. І якщо ми не зупинимо Путіна, це поставить під загрозу свободу кожного майже всюди", – написав Байден.

Американський лідер наголосив, що "весь світ спостерігає" за тим, що робитимуть Штати.

"Давайте покажемо їм, хто ми і за що ми виступаємо. Америка виступає за свободу сьогодні, завтра, завжди. Америка виступає проти тиранії та гноблення. Америка підтримує народ України", – заявив Байден.

  • За даними Politico, наступного тижня Сенат США продовжить переговори про запит адміністрації Байдена на кошти для ЗСУ.
  • Коментуючи ситуацію із військовою допомогою Заходу Україні, Путін заявив, що українцям "все привозять на халяву", але "халява закінчується". У Держдепі у відповідь заявили, що Конгрес має нівелювати цю ставку глави Кремля.

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