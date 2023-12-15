Байден: На кону свобода України. Якщо не зупинити Путіна, під загрозою буде кожен

У Білому домі раніше заявляли, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року без затвердження додаткового фінансування

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден на тлі досі не прийнятого Конгресом додаткового фінансування для України заявив, що якщо не зупинити російського диктатора Володимира Путіна, під загрозою опиняться й інші країни.

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"На кону стоїть свобода України. І якщо ми не зупинимо Путіна, це поставить під загрозу свободу кожного майже всюди", – написав Байден.

Американський лідер наголосив, що "весь світ спостерігає" за тим, що робитимуть Штати.

"Давайте покажемо їм, хто ми і за що ми виступаємо. Америка виступає за свободу сьогодні, завтра, завжди. Америка виступає проти тиранії та гноблення. Америка підтримує народ України", – заявив Байден.

За даними Politico, наступного тижня Сенат США продовжить переговори про запит адміністрації Байдена на кошти для ЗСУ.

Коментуючи ситуацію із військовою допомогою Заходу Україні, Путін заявив, що українцям "все привозять на халяву", але "халява закінчується". У Держдепі у відповідь заявили, що Конгрес має нівелювати цю ставку глави Кремля.

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