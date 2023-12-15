Путін заявив про "кінець халяви" у допомозі Україні. США: Це його ставка, потрібне рішення Конгресу

Міллер заявив, що Путін підтвердив — його цілі у війні проти України не змінилися, попри величезні втрати

Метью Міллер (Фото: скриншот з відео)

У Державному департаменті США відреагували на висловлювання диктатора Володимира Путіна про те, що західна допомога Україні "закінчується" та заявили, що Конгрес має нівелювати цю ставку очільника Кремля. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Путін підтвердив, що попри величезні втрати армії Росії, міжнародну ізоляцію та проблеми в економіці, його цілі у війні жодним чином не змінилися.

"Усе ще хоче завоювати Україну і він не відмовився ні від чого з того, чого він мав намір досягти в цій кампанії, попри те, що його армія відкинута від своїх початкових цілей, попри те, що вони зазнали багатьох поразок на полі бою" – сказав Міллер.

Він зазначив, що Путін зробив ставку на те, що зможе "пережити" Захід.

"Отже, що я скажу, то це те, що з боку нинішньої адміністрації ми ясно дали зрозуміти, що вважаємо, що ця ставка невірна, і ми вважаємо, що він не переживе Захід і не переживе США. І тепер Конгресу належить довести, що ця ставка неправильна", – підкреслив дипломат.

Під час "прямої лінії" 14 грудня Путін заявив, що українцям "усе привозять на халяву", але "халява закінчується".

Раніше стало відомо, що наступного тижня Сенат США продовжить переговори щодо запиту Білого дому, до якого мають увійти кошти для України.

20 жовтня 2023 року президент США Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.

6 грудня Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Читайте також: Зеленський повертається зі США без великих грошей: чому так сталося і що далі