Байден: Якщо Путін захопить Україну – побачимо, як військові США воюватимуть із російськими
Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу Штатів, закликавши схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні на понад $60 млрд. Американський лідер застеріг, що якщо Росія здобуде перемогу у війні, то бойові дії згодом охоплять і країни НАТО.
"Конгрес мусить затвердити додаткове фінансування для України. Мене шокує, що ми дійшли до цього часу, і республіканці в Конгресі не бажають це затверджувати", – сказав Байден.
Він наголосив, що російські військові скоюють воєнні злочини проти українців, і це шокує, а диктатора РФ Володимира Путіна необхідно притягнути до відповідальності.
"Якщо Путін захопить Україну, він там не зупиниться – він продовжить свій рух, нападатиме на союзників із НАТО. І ми побачимо те, чого ми не бачимо зараз, чого ми не хочемо бачити – коли американські військові воюють із російськими", – заявив Байден.
Він наголосив, що не можна дозволити Путіну виграти війну і не можна дозволити будь-яких зривів у здатності США постачати зброю Україні.
- 20 жовтня 2023 року Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.
- Вчора у Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.
- Речник Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Проте він впевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.
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