Байден: Якщо Путін захопить Україну – побачимо, як військові США воюватимуть із російськими

Байден закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу Штатів, закликавши схвалити додаткове фінансування військової допомоги Україні на понад $60 млрд. Американський лідер застеріг, що якщо Росія здобуде перемогу у війні, то бойові дії згодом охоплять і країни НАТО.

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"Конгрес мусить затвердити додаткове фінансування для України. Мене шокує, що ми дійшли до цього часу, і республіканці в Конгресі не бажають це затверджувати", – сказав Байден.

Він наголосив, що російські військові скоюють воєнні злочини проти українців, і це шокує, а диктатора РФ Володимира Путіна необхідно притягнути до відповідальності.

"Якщо Путін захопить Україну, він там не зупиниться – він продовжить свій рух, нападатиме на союзників із НАТО. І ми побачимо те, чого ми не бачимо зараз, чого ми не хочемо бачити – коли американські військові воюють із російськими", – заявив Байден.

Він наголосив, що не можна дозволити Путіну виграти війну і не можна дозволити будь-яких зривів у здатності США постачати зброю Україні.

20 жовтня 2023 року Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США. $61,4 млрд із них передбачаються для України.

Вчора у Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

Речник Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Проте він впевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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