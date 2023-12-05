Кулеба: Україна робить все можливе, щоб Конгрес США ухвалив допомогу до Різдва

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив у листопаді, що Конгрес схвалить надання додаткового пакета допомоги Ізраїлю та Україні до Різдва

Дмитро Кулеба (Скриншот з відео)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з нідерландською колегою Ганке Брюїнс Слот заявив, що Київ робить все можливе, аби Конгрес США ухвалив пакет допомоги Україні до Різдва.

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У Кулеби запитали, чи зможе американський парламент визначитися щодо допомоги Україні до Різдва.

"Робота не зупиняється, ведеться. Зокрема, минулого тижня я мав зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і довга частина цієї розмови була присвячена саме цьому питанню. Те, що я почув він свого колеги, обнадіює, але це рішення американської політики, американського парламенту", – відповів він, додавши, що Україна робить все можливе, щоб ухвалення допомоги відбулося своєчасно.

18 листопада нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв заявив, що пакет має бути проголосований до кінця року. В цьому його запевнили американські сенатори.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив наприкінці листопада, що Конгрес схвалить надання додаткового пакета допомоги Ізраїлю та Україні до Різдва. Водночас сьогодні він написав лист-ультиматум до Білого дому, в якому заявив, що не підтримає подальшої допомоги України, якщо не буде розв'язано питання щодо безпеки кордонів США.

Директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.

У Конгресі США провалилися переговори щодо кордону. Це загрожує допомозі Україні — NBC News.

У Сенаті США призначили голосування за нову допомогу Україні. Покликали виступити Зеленського.

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