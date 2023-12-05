Кулеба: Україна робить все можливе, щоб Конгрес США ухвалив допомогу до Різдва
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з нідерландською колегою Ганке Брюїнс Слот заявив, що Київ робить все можливе, аби Конгрес США ухвалив пакет допомоги Україні до Різдва.
У Кулеби запитали, чи зможе американський парламент визначитися щодо допомоги Україні до Різдва.
"Робота не зупиняється, ведеться. Зокрема, минулого тижня я мав зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, і довга частина цієї розмови була присвячена саме цьому питанню. Те, що я почув він свого колеги, обнадіює, але це рішення американської політики, американського парламенту", – відповів він, додавши, що Україна робить все можливе, щоб ухвалення допомоги відбулося своєчасно.
18 листопада нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв заявив, що пакет має бути проголосований до кінця року. В цьому його запевнили американські сенатори.
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив наприкінці листопада, що Конгрес схвалить надання додаткового пакета допомоги Ізраїлю та Україні до Різдва. Водночас сьогодні він написав лист-ультиматум до Білого дому, в якому заявив, що не підтримає подальшої допомоги України, якщо не буде розв'язано питання щодо безпеки кордонів США.
Директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
- За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.
- У Конгресі США провалилися переговори щодо кордону. Це загрожує допомозі Україні — NBC News.
- У Сенаті США призначили голосування за нову допомогу Україні. Покликали виступити Зеленського.
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