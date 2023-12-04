Білий дім: Гроші для України закінчаться до кінця року, відмова Конгресу поставить її на коліна

Шаланда Янг (Фото: EPA/Julia Nikhinson)

Директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакета. Про це вона повідомила у листі до законодавців, передає видання Financial Times.

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За її словами, без схвалення Конгресу до кінця року у Вашингтона закінчаться кошти на допомогу Україні.

"Не існує чарівного джерела фінансування, яке могло б задовольнити цей момент. У нас закінчилися гроші — і майже немає часу. Перекриття потоку американської зброї та техніки поставить Україну на коліна на полі бою, не лише поставивши під загрозу досягнуті Україною успіхи, а й підвищивши ймовірність воєнних перемог Росії", – заявила Янг.

Вона зазначила, що пакети військової допомоги США вже стали меншими, а постачання скоротились.

"Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати боротьбу, крапка. Путін це добре розуміє, тому Росія зробила руйнування економіки України центральним елементом своєї стратегії – що ви можете бачити в її атаках на експорт зерна та енергетичну інфраструктуру України", — написала чиновниця.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім спрямував до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцненню безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.

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