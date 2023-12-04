Белый дом: Деньги Украине закончатся до конца года, отказ Конгресса поставит ее на колени

Шаланда Янг (Фото: EPA/Julia Nikhinson)

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет. Об этом она сообщила в письме к законодателям, передает издание Financial Times.

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По ее словам, без одобрения Конгресса к концу года у Вашингтона закончатся средства для помощи Украине.

"Не существует волшебного источника финансирования, который мог бы удовлетворить этот момент. У нас закончились деньги — и почти нет времени. Перекрытие потока американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и повысив вероятность военных побед России", — заявила Янг.

Она отметила, что пакеты военной помощи США уже стали меньше, а поставки сократились.

"Если экономика Украины рухнет, они не смогут продолжать борьбу, точка. Путин это хорошо понимает, поэтому Россия сделала разрушение экономики Украины центральным элементом своей стратегии — что вы можете видеть в ее атаках на экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру Украины", — написала чиновница.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

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