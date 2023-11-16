Американцы чаще говорят, что США должны предоставить оружие Украине, чем Израилю – опрос

Предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на этой неделе социологической компанией Ipsos по заказу новостного агентства Reuters.

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Предоставление Украине оружия поддержали 41% опрошенных (52% демократов и 35% республиканцев), против – 35%. 24% затруднились ответить.

Социологи подчеркнули, что американцы чаще говорят, что США должны предоставить оружие Украине (41%), чем Израилю (31%). Демократы поддерживают Украину – они почти вдвое чаще это говорят, чем республиканцы. При этом демократы меньше поддерживают предоставление оружия Израилю, что приводит к снижению всеобщей поддержки.

Направление войск США в Украину для защиты от российского вторжения поддержали 18% опрошенных, против – 59%. Еще 23% затруднились ответить.

Предоставление США Украине финансовой помощи в дополнение к оружию поддержали 37%, против – 40%. Еще 23% не определились.

45% опрошенных американцев считают, что проблемы Украины – не дело Штатов, поэтому не нужно в них вмешиваться. В частности, так считают 35% демократов и 54% республиканцев.

Утверждение, что, учитывая текущее состояние экономики, Штаты не могут позволить себе военные действия в Украине, полностью поддержали 23% опрошенных (15% демократов и 28% республиканцев), скорее поддержали 43%, скорее не поддержали 27% и совсем не поддержали 7%.

Американцы спросили, насколько их сейчас волнуют темы тех или иных народов. Тема украинского народа волнует 44% опрошенных, израильского – 47%, палестинского – 39%.



Также был вопрос об отношении к Украине. Об "очень благоприятном отношении" в среднем сказали 14% опрошенных (25% демократов и 9% республиканцев). Скорее благоприятном – 25%, благоприятном – 23%, немного неблагоприятном – 9%, неблагоприятном – 4% и очень неблагоприятном - 6%. Еще 19% сказали, что не знают.

Опрос Ipsos по заказу Reuters проводился 13-14 ноября 2023 года среди 1006 американцев в возрасте от 18 лет. В выборку вошли 415 демократов, 375 республиканцев и 132 независимых респондента из континентальной части США, Аляски и Гавайев.

Результаты октябрьского опроса КМИС: 71% украинцев считают усилия высшего руководства по реформам недостаточными.

По данным КМИС, половина украинцев убеждены в долгой войне, 73% – против уступок врагу.

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