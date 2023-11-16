UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Американцы чаще говорят, что США должны предоставить оружие Украине, чем Израилю – опрос

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 23:23
Американцы чаще говорят, что США должны предоставить оружие Украине, чем Израилю – опрос - Фото
Abrams (Фото: EPA)

Предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на этой неделе социологической компанией Ipsos по заказу новостного агентства Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Предоставление Украине оружия поддержали 41% опрошенных (52% демократов и 35% республиканцев), против – 35%. 24% затруднились ответить.

Социологи подчеркнули, что американцы чаще говорят, что США должны предоставить оружие Украине (41%), чем Израилю (31%). Демократы поддерживают Украину – они почти вдвое чаще это говорят, чем республиканцы. При этом демократы меньше поддерживают предоставление оружия Израилю, что приводит к снижению всеобщей поддержки.

Направление войск США в Украину для защиты от российского вторжения поддержали 18% опрошенных, против – 59%. Еще 23% затруднились ответить.

Предоставление США Украине финансовой помощи в дополнение к оружию поддержали 37%, против – 40%. Еще 23% не определились.

45% опрошенных американцев считают, что проблемы Украины – не дело Штатов, поэтому не нужно в них вмешиваться. В частности, так считают 35% демократов и 54% республиканцев.

Утверждение, что, учитывая текущее состояние экономики, Штаты не могут позволить себе военные действия в Украине, полностью поддержали 23% опрошенных (15% демократов и 28% республиканцев), скорее поддержали 43%, скорее не поддержали 27% и совсем не поддержали 7%.

Американцы спросили, насколько их сейчас волнуют темы тех или иных народов. Тема украинского народа волнует 44% опрошенных, израильского – 47%, палестинского – 39%.

Также был вопрос об отношении к Украине. Об "очень благоприятном отношении" в среднем сказали 14% опрошенных (25% демократов и 9% республиканцев). Скорее благоприятном – 25%, благоприятном – 23%, немного неблагоприятном – 9%, неблагоприятном – 4% и очень неблагоприятном - 6%. Еще 19% сказали, что не знают.

Опрос Ipsos по заказу Reuters проводился 13-14 ноября 2023 года среди 1006 американцев в возрасте от 18 лет. В выборку вошли 415 демократов, 375 республиканцев и 132 независимых респондента из континентальной части США, Аляски и Гавайев.

  • Результаты октябрьского опроса КМИС: 71% украинцев считают усилия высшего руководства по реформам недостаточными.
  • По данным КМИС, половина украинцев убеждены в долгой войне, 73% – против уступок врагу.

Читайте также: Трамп опередил Байдена в новом рейтинге – 72% говорят, что дела в США "идут плохо": опрос

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
опроссоцопроссоциологиявоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 