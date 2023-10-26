71% українців вважають зусилля вищого керівництва щодо реформ недостатніми – опитування КМІС

Більшість українців (71%) вважає зусилля вищого керівництва держави щодо проведення реформ недостатніми, протилежної думки дотримується 19% громадян. Про це свідчать дані Всеукраїнського опитування для Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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"Хоча порівняно з 2021 роком ситуація стала трохи кращою, але все одно переважна більшість респондентів вважають дії вищого керівництва України з проведення реформ недостатніми", – пише КМІС.

Переважна більшість респондентів критично оцінюють зусилля влади з проведення реформ – лише 19% вважають зусилля достатніми, у 2021 році так відповідало 15%, зазначає Інститут.

71% опитаних вважає зусилля вищого керівництва недостатніми, у 2021 році таких було 76%.

Не можуть відповісти або відмовились відповісти 10% респондентів у 2023 році та 9% у 2021-му.

Опитування проводилось з 4 до 20 вересня 2023 року методом особистих інтерв’ю з використанням планшета, опитано 2005 громадян України віком від 18 років з усіх областей, які контролюються урядом України, крім Херсонської й Донецької. Похибка не перевищує 3,3%.

КМІС опублікував результати опитування, за якими у контексті боротьби з корупцією 59% українців вбачають позитивні зміни, ще 34% вважають ситуацію безнадійною.

Опитування КМІС показало, що кількість українців, які вірять у "конфлікт" між військовим та політичним керівництвом, зросла.

Вступ до НАТО важливіший за вступ до ЄС, а Росія не пов'язана з Європою — опитування КМІС.

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