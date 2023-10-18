Вступ до НАТО важливіший за вступ до ЄС, а Росія не пов'язана з Європою – опитування КМІС

54% українців вважають, що зараз членство в НАТО є для України більшим пріоритетом, ніж членство в Європейському союзі, тоді як членство в ЄС вважають важливішим 24%. Такі результати показало соціологічне опитування, яке провело у вересні-жовтні Київський міжнародний інститут соціології.

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Опитування було проведено КМІС на замовлення Тімоті Гартона Еша (британський історик, журналіст та письменник, автор книг про політику та історію сучасності). Питання стосувалися сприйняття респондентами важливості для українців членства в ЄС, пріоритетності вступу країни до ЄС чи НАТО та сприйняття ними Росії як частини Європи.

Опитування показало, що абсолютна більшість українців, як і раніше, підтримують вступ України і до ЄС, і до НАТО.

Водночас 54% опитаних вважають вступ до НАТО важливішим, ніж вступ до ЄС. Тих, хто віддає пріоритет вступу до Євросоюзу, більш ніж удвічі менше – 24%. Інші респонденти або відповіли "ні те, ні інше", любо взагалі не змогли відповісти.

КМІС зазначає, що у всіх регіонах країни більше таких, хто вважає вступ до НАТО більш пріоритетним, ніж вступ до ЄС.

У переважної більшості опитаних прагнення до європейської інтеграції України поєднується з бажанням відмежуватися від країни-агресора.

Майже 80% українців вважають, що між Україною та РФ мають бути кордони, митниці, візовий режим тощо, а багато хто висловлює сумніви щодо того, що Росія має відношення до Європи.

59% респондентів вважають Росію частиною Європи хоча б за одним із запропонованих їм критеріїв, але 41% вважають, що Росія не належить до Європи за жодним із цих критеріїв.

У тих, хто вважає Росію хоч у чомусь Європою, переважає географічний критерій – на думку 48% українців, Росія має чисто географічне відношення до Європи (але 47% так уже не вважають). Водночас лише від 10 до 14% українців вважають Росію пов'язаною з Європою політичною, культурною чи ціннісною спільністю.

Опитування проведене з 29 вересня до 9 жовтня 2023 року за телефоном із використанням комп'ютера (вибірка з генерацією випадкових номерів телефонів) серед 1010 дорослих (старше 18 років) громадян України з усіх регіонів, крім Криму, за умови, якщо вони не перебувають за кордоном або не мешкають на територіях, які були тимчасово окуповані Росією до 24 лютого 2022 року.

Імовірна похибка вибірки залежить від низки особистих обставин респондентів і коливається від 3,4% для показників у районі 50% до 1,5% для показників у районі 5%. Водночас КМІС вважає результати опитування досить репрезентативними для аналізу динаміки суспільних настроїв.

Згідно з результатами опитування КМІС 30 червня 2023 року, 92% українців хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, і 89% за те, щоб країна стала членом НАТО.

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