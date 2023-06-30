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Підтримка вступу до НАТО та ЄС в українців на рекордно високому рівні – опитування КМІС

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 22:08
Підтримка вступу до НАТО та ЄС в українців на рекордно високому рівні – опитування КМІС - Фото
Фото – depositphotos.com

92% українців хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, та 89% за те, щоб країна стала членом НАТО. Такі дані показало соціологічне опитування, яке у травні 2023 року провів Київський міжнародний інститут соціології.

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Опитування було проведено КМІС на замовлення американського National Democratic Institute (NDI), який першим опублікував аналіз соціологічного виміру.

Результати опитування показали, що за останній рік настрої громадян України на користь вступу країни до Євросоюзу та НАТО стабільно зростали.

"Українці ясно розуміють, що країна потребує допомоги своїх союзників, щоб вистояти в цій жахливій війні, щоб стати ще сильнішою, інклюзивнішою та життєздатнішою демократією", – наголошується у результатах аналізу.

92% опитаних заявили, що хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, а 89% хочуть, щоб Україна стала членом НАТО.

73% українців вважають, що міжнародні організації, західні країни чи міжнародний бізнес мають відігравати головну роль у нагляді за відновленням України.

44% опитаних втратили загиблими на війні друга чи члена сім'ї (у травні 2022 року таких було 20%). Попри це, "українці залишаються стійкими та оптимістичними стосовно свого майбутнього та остаточної української перемоги". За минулий рік відсоток опитаних, які щодо майбутнього України налаштовані "дуже оптимістично" або "швидше оптимістично, ніж песимістично", залишався майже незмінним і у травні 2023 року становив 87%.

Словом, яке викликає у них оптимізм, опитані найчастіше обирали слово "перемога".

Слова, которые вызывают оптимизм у украинцев (кадр из презентации результатов соцопроса)

Опитування проведене з 10 до 21 травня 2023 року телефоном із використанням комп'ютера (одноетапна вибірка з генерацією випадкових номерів телефонів та без додаткових квот) серед 2509 українців з усіх регіонів України, окрім тих, які перебували в окупації на 24 лютого 2022 року. Ймовірна похибка для вибірки не більше 2,2%.

  • 29 червня КМІС повідомив, що в більшості українців (майже 80%) є близькі родичі або друзі, які були поранені або загинули через повномасштабне російське вторгнення.
Сергій Бережний
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війнасоцопитуваннякмісвступ до ЄСвступ до НАТО
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