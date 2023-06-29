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До 80% українців мають близьких родичів чи друзів, поранених або загиблих через Росію – опитування

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 12:34
До 80% українців мають близьких родичів чи друзів, поранених або загиблих через Росію – опитування - Фото
Прощання з українськими військовими (Фото: Facebook/Андрій Садовий)

Абсолютна більшість українців (майже 80%) має близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули через повномасштабне російське вторгнення. Про це пише Київський міжнародний інститут соціології у висновках до свого дослідження.

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"Серед тих, хто має таких близьких родичів або друзів, у середньому (використовувалося медіанне значення) називалося число 7. Тобто в середньому такі респонденти мають 7 близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули", – додали у КМІС.

64% українців мають принаймні одного близького родича або друга, який отримав поранення (в середньому п'ять поранених близьких людей), у 63% – який загинув (в середньому три).

Нажмите на график выше, чтобы увеличить его

Ось як це виглядає географічно:

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Тобто скрізь по Україні переважна більшість громадян мають близьких родичів чи друзів, які були поранені чи загинули через агресію росіян.

Цей показник коливається від 70% сході до 80% заході.

Опитування проведене з 26 травня по 5 червня 2023 року телефоном з використанням комп'ютера серед 2013 року українців від 18 років по всій Україні, окрім тих, що були в окупації на 24 лютого 2022 року, а також тих, хто виїхав після цієї дати за кордон. Ймовірна похибка – від 1,1 до 2,4%.

Євген Пилипенко
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