До 80% українців мають близьких родичів чи друзів, поранених або загиблих через Росію – опитування

Абсолютна більшість українців (майже 80%) має близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули через повномасштабне російське вторгнення. Про це пише Київський міжнародний інститут соціології у висновках до свого дослідження.

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"Серед тих, хто має таких близьких родичів або друзів, у середньому (використовувалося медіанне значення) називалося число 7. Тобто в середньому такі респонденти мають 7 близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули", – додали у КМІС.

64% українців мають принаймні одного близького родича або друга, який отримав поранення (в середньому п'ять поранених близьких людей), у 63% – який загинув (в середньому три).

Ось як це виглядає географічно:

Тобто скрізь по Україні переважна більшість громадян мають близьких родичів чи друзів, які були поранені чи загинули через агресію росіян.

Цей показник коливається від 70% сході до 80% заході.

Опитування проведене з 26 травня по 5 червня 2023 року телефоном з використанням комп'ютера серед 2013 року українців від 18 років по всій Україні, окрім тих, що були в окупації на 24 лютого 2022 року, а також тих, хто виїхав після цієї дати за кордон. Ймовірна похибка – від 1,1 до 2,4%.

Влада України не озвучує точних даних про кількість загиблих, поранених і зниклих безвісти українських захисників у повномасштабній війні.

У середині червня 2023 року, за даними Міноборони, у російських окупантів загинуло у вісім разів більше військових, ніж у Сил оборони.

США вважають, що армія Росії втратила понад 220 000 людей убитими та пораненими.

За словами головнокомандувача ЗСУ, захисники перехопили стратегічну ініціативу у війні.

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