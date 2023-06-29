Абсолютное большинство украинцев потеряли близких родственников или друзей из-за РФ: опрос

У абсолютного большинства украинцев (почти 80%) есть близкие родственники или друзья, которые были ранены или погибли из-за полномасштабного российского вторжения. Об этом пишет Киевский международный институт социологии в выводах к своему исследованию.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Среди имеющих таких близких родственников или друзей в среднем (использовалось медианное значение) называлось число 7. То есть в среднем такие респонденты имеют 7 близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли", – добавили в КМИС.

У 64% украинцев есть по крайней мере один близкий родственник или друг, который получил ранение (в среднем пять раненых близких людей), у 63% – который погиб (в среднем три).

Вот как это выглядит географически:

То есть, везде по Украине подавляющее большинство граждан имеют близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли из-за агрессии россиян.

Этот показатель колеблется от 70% на востоке до 80% на западе.

Опрос проведен с 26 мая по 5 июня 2023 года по телефону с использованием компьютера среди 2013 украинцев от 18 лет по всей Украине, кроме тех, что были в оккупации на 24 февраля 2022 года, а также выехавших после этой даты за границу . Вероятная погрешность – от 1,1% до 2,4%.

Власти Украины не озвучивают точных данных о количестве погибших, раненых и пропавших без вести украинских защитников в полномасштабной войне.

В середине июня 2023 года, по данным Минобороны, у российских оккупантов погибло в восемь раз больше военных, чем у Сил обороны.

США считают, что армия России потеряла более 220 000 человек убитыми и ранеными.

По словам главнокомандующего ВСУ, защитники перехватили стратегическую инициативу в войне.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.