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Абсолютное большинство украинцев потеряли близких родственников или друзей из-за РФ: опрос

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 12:34
Абсолютное большинство украинцев потеряли близких родственников или друзей из-за РФ: опрос - Фото
Прощание с украинскими военными (Фото: Facebook/Андрей Садовый)

У абсолютного большинства украинцев (почти 80%) есть близкие родственники или друзья, которые были ранены или погибли из-за полномасштабного российского вторжения. Об этом пишет Киевский международный институт социологии в выводах к своему исследованию.

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"Среди имеющих таких близких родственников или друзей в среднем (использовалось медианное значение) называлось число 7. То есть в среднем такие респонденты имеют 7 близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли", – добавили в КМИС.

У 64% украинцев есть по крайней мере один близкий родственник или друг, который получил ранение (в среднем пять раненых близких людей), у 63% – который погиб (в среднем три).

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Вот как это выглядит географически:

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То есть, везде по Украине подавляющее большинство граждан имеют близких родственников или друзей, которые были ранены или погибли из-за агрессии россиян.

Этот показатель колеблется от 70% на востоке до 80% на западе.

Опрос проведен с 26 мая по 5 июня 2023 года по телефону с использованием компьютера среди 2013 украинцев от 18 лет по всей Украине, кроме тех, что были в оккупации на 24 февраля 2022 года, а также выехавших после этой даты за границу . Вероятная погрешность – от 1,1% до 2,4%.

Евгений Пилипенко
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