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Минобороны: За минувшую неделю у россиян в восемь раз больше погибших, чем у Сил обороны

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 08:32
Минобороны: За минувшую неделю у россиян в восемь раз больше погибших, чем у Сил обороны - Фото
Анна Маляр (Фото: t.me/annamaliar)

За минувшую неделю у российских оккупантов погибли в восемь раз больше военных, чем у Сил обороны Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Как отмечается, российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление, в то же время несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

"Погибших за прошедшую неделю у врага в восемь раз больше, чем у нас", – сообщила Маляр.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшую неделю:

- нанесли более 110 ударов по районам сосредоточения личного состава противника,

- уничтожили 17 зенитно-ракетных комплексов врага,

- нанесли поражение по 11 пунктам управления, что значительно снизило возможности врага по поражению нашей авиации и бпла,

- поразили семь складов боеприпасов врага.

"Уничтожены сотни единиц вражеской техники, среди которых танки, вертолеты, артиллерийские системы. Например, два вражеских вертолета Ка-52 и 1 Ми-24, а также 48 из 51 иранских ударных БпЛА типа Shahed-131/136", – написала замминистра обороны.

Наталья Медведева
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войнаминобороныпотериАнна Маляр
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