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Воздушные силы: Россия ночью атаковала "Калибрами" и ударными беспилотниками. Два прилета

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 08:16
Воздушные силы: Россия ночью атаковала
Работа ЗСУ Gepard (Фото: UA Army)

Российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 26 июня крылатыми ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками, зафиксирован один прилет. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что атака преимущественно производилась с южного направления — враг запустил из подводной лодки в Черном море ракеты "Калибр" и восемь дронов-камикадзе Shahed-136.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила две ракеты и семь ударных БпЛА. 

Также с северного направления россияне запустили четыре беспилотника неустановленного типа, вероятно, ударные. Все цели были сбиты силами ПВО. 

Читайте также: Одессу атаковали ракетами "Калибр" и дронами на фоне грозы в Черном море

Дмитрий Гриниченко
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войнапворакетный ударвоздушные силыShahed-136дроны-камикадзе
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