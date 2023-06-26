Воздушные силы: Россия ночью атаковала "Калибрами" и ударными беспилотниками. Два прилета
26.06.2023, 08:16
Работа ЗСУ Gepard (Фото: UA Army)
Российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 26 июня крылатыми ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками, зафиксирован один прилет. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что атака преимущественно производилась с южного направления — враг запустил из подводной лодки в Черном море ракеты "Калибр" и восемь дронов-камикадзе Shahed-136.
Украинская противовоздушная оборона уничтожила две ракеты и семь ударных БпЛА.
Также с северного направления россияне запустили четыре беспилотника неустановленного типа, вероятно, ударные. Все цели были сбиты силами ПВО.
- 22 июня 2023 года был ракетный удар по Чонгарскому мосту в Крым.
- Ночью 24 июня Россия массированно ударила ракетами по Днепру, Киеву, Харькову, Кривому Рогу, Кропивницкому, Полтавской и Одесской областям.
- Почитайте разбор от LIGA.net, как западные техногиганты помогают России бомбить украинцев. Известно, что 81% иностранных компонентов ракет РФ произведено в США.
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