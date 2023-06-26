Воздушные силы: Россия ночью атаковала "Калибрами" и ударными беспилотниками. Два прилета

Российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 26 июня крылатыми ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками, зафиксирован один прилет. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что атака преимущественно производилась с южного направления — враг запустил из подводной лодки в Черном море ракеты "Калибр" и восемь дронов-камикадзе Shahed-136.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила две ракеты и семь ударных БпЛА.

Также с северного направления россияне запустили четыре беспилотника неустановленного типа, вероятно, ударные. Все цели были сбиты силами ПВО.

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