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81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США – группа Ермака-Макфола

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 09:20
81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США – группа Ермака-Макфола - Фото
Ракета Калибр (фото - Википедия)

Подавляющее большинство иностранной электронной компонентной базы, используемой Россией для производства ракет, произведено в США – 81%. Об этом говорится в новом документе санкционной группы Ермака-Макфола, который находится в эксклюзивном распоряжении LIGA.net.

Вторая самая большая доля после США – у электронных компонентов, произведенных в Швейцарии (8%). По 3,5% – в Германии и Японии.

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По данным группы Ермака-Макфола, в составе крылатых ракет воздушного базирования Х-101 содержится не менее 53 типов ЭКБ (микросхемы, чипы и т.п.) производства иностранных компаний. В частности, компоненты таких компаний как STMicroelectronics (Швейцария), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) и Cypress Semiconductor (США).

Для производства крылатых ракет морского базирования 3М-14 "Калибр" используется не менее 45 типов ЭКБ иностранного производства.

Баллистические ракеты 9М723 и крылатые ракеты 9М728/9М729 из состава комплекса "Искандер" оснащаются как минимум 15 и 32 типами иностранной ЭКБ соответственно. А в составе аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" используется не менее 48 иностранных компонентов.

В российской ракете "Торнадо-С", в том числе в головной части, обнаружили чип, изготовленный всемирно известной американской компанией Intel, сообщили LIGA.net в ГУР Минобороны.

  • Ракета Х-101, которой 13 июня россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге, была сделана в России в апреле 2023 года, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
  • Глава ОП сообщил, что около 50 компонентов в этой ракете – преимущественно микроэлектроника – произведены в странах свободного мира и разными путями поставлены в РФ.

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Юрий Смирнов
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ракетыкалибрискандерХ-101
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