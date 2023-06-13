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Ракетный удар по дому в Кривом Роге. Количество погибших возросло до 10 человек

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 13:23
Ракетный удар по дому в Кривом Роге. Количество погибших возросло до 10 человек - Фото
Фото: Днепропетровская областная военная администрация

В результате ночной ракетной атаки России на Кривой Рог погибли 10 человек, еще 28 – ранены. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

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По его словам, один человек находится под завалами, 12 из тех, кто был ранен, – в городских больницах в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается.

Ранее Вилкул сообщал, что в ночь на 13 июня Россия выпустила по Кривому Рогу шесть крылатых ракет, были попадания в пять объектов. Среди них – пятиэтажный жилой дом.

В Генштабе ВСУ утром сообщили, что оккупанты применили 14 крылатых ракет Х-101/555, 10 из которых уничтожила ПВО. Также РФ атаковала четырьмя дронами-камикадзе Shahed, из которых удалось сбить один.

Смотрите также: Кривой Рог. Россия ударила высокоточными ракетами по пятиэтажке – фото, видео

Милана Головань
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