UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ночью выпустила шесть ракет по пяти гражданским объектам Кривого Рога

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 09:15
Россия ночью выпустила шесть ракет по пяти гражданским объектам Кривого Рога - Фото
Фото: ГСЧС

В ночь на 13 июня Россия выпустила по Кривому Рогу шесть крылатых ракет, были попадания в пять объектов. Об этом с места происшествия сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Среди объектов, находившихся под прицелом российских террористов, в том числе многоэтажное здание, предприятия и склады с пищевыми продуктами.

По состоянию на 09:30 известно, что в результате удара по жилому дому известно о шести погибших и 25 раненых.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты применили 14 крылатых ракет Х-101/555, 10 из которых уничтожила ПВО. Также РФ атаковала четырьмя дронами-камикадзе Shahed, из которых удалось сбить один.

Смотрите также: Кривой Рог. Россия ударила высокоточными ракетами по пятиэтажке  фото, відео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакривой рогракетаалександр вилкул
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 