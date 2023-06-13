Россия ночью выпустила шесть ракет по пяти гражданским объектам Кривого Рога

В ночь на 13 июня Россия выпустила по Кривому Рогу шесть крылатых ракет, были попадания в пять объектов. Об этом с места происшествия сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

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Среди объектов, находившихся под прицелом российских террористов, в том числе многоэтажное здание, предприятия и склады с пищевыми продуктами.

По состоянию на 09:30 известно, что в результате удара по жилому дому известно о шести погибших и 25 раненых.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты применили 14 крылатых ракет Х-101/555, 10 из которых уничтожила ПВО. Также РФ атаковала четырьмя дронами-камикадзе Shahed, из которых удалось сбить один.

Вечером 8 июня враг атаковал ракетами Умань: прилеты были по промышленному объекту и автомойке.

Ночью 9 июня враг запустил по Украине 6 крылатых ракет и до 16 ударных дронов, были прилеты в родном городе главкома Залужного.

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