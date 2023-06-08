Взрывы в Умани, сработала ПВО
08.06.2023, 20:26
ПВО (иллюстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)
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В Умани раздался взрыв, до этого в Черкасской области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили два источника LIGA.net в городе и пригороде.
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По словам собеседника LIGA.net, взрыв в Умани был слышен в 20:16-20:17 – вероятно, это была работа сил противовоздушной обороны. Тревога по всей области объявлена с 20:00.
Второй источник LIGA.net в пригороде сказал, что наблюдал работу ПВО.
Также сейчас "красная" вся территория Украины:
Минобороны призвало украинцев не постить фото и видео работы ПВО, "а то будет бо-бо". В ведомстве напомнили, что такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет или от пяти до восьми лет.
ДОПОЛНЕНО В 21:10. Пошли отбои воздушной тревоги по областям.
- Ночью 6 июня в период с 00:30 до 04:00 часов российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Противовоздушная оборона уничтожила их все.
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