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Взрывы в Умани, сработала ПВО

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 20:26
Взрывы в Умани, сработала ПВО - Фото
ПВО (иллюстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)
дополнено

В Умани раздался взрыв, до этого в Черкасской области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили два источника LIGA.net в городе и пригороде.

По словам собеседника LIGA.net, взрыв в Умани был слышен в 20:16-20:17 – вероятно, это была работа сил противовоздушной обороны. Тревога по всей области объявлена с 20:00.

Второй источник LIGA.net в пригороде сказал, что наблюдал работу ПВО.

Также сейчас "красная" вся территория Украины:

Взрывы в Умани, сработала ПВО

Минобороны призвало украинцев не постить фото и видео работы ПВО, "а то будет бо-бо". В ведомстве напомнили, что такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет или от пяти до восьми лет.

ДОПОЛНЕНО В 21:10. Пошли отбои воздушной тревоги по областям.

Оксана Житнюк
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обстрелвойнапвоумань
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