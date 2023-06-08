Россия ударила ракетами по Умани. Два прилета, восемь пострадавших – фото, видео

Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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"Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашей Уманщине", – написал Табурец.

По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке.

На автомойке в результате прилета возник пожар.

"Предварительно восемь пострадавших, двое из них – тяжелые. Службы работают. Выясняем все детали", – сообщил глава ОВА.

Ночью 6 июня в период с 00:30 до 04:00 часов российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Противовоздушная оборона уничтожила их все.

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