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Россия ударила ракетами по Умани. Два прилета, восемь пострадавших – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 22:14
Россия ударила ракетами по Умани. Два прилета, восемь пострадавших – фото, видео - Фото
Последствия ракетного удара России по Умани 8 июня 2023 года (Фото: Черкасская ОВА)

Вечером 8 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашей Уманщине", – написал Табурец.

По информации главы ОВА, в Умани было два попадания ракет – по промышленному объекту и автомойке. 

На автомойке в результате прилета возник пожар.

"Предварительно восемь пострадавших, двое из них – тяжелые. Службы работают. Выясняем все детали", – сообщил глава ОВА.

Россия ударила ракетами по Умани. Два прилета, восемь пострадавших – фото, видео

Россия ударила ракетами по Умани. Два прилета, восемь пострадавших – фото, видео

Россия ударила ракетами по Умани. Два прилета, восемь пострадавших – фото, видео
Наталья Медведева
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