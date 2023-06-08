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Росія вдарила ракетами по Умані. Два прильоти, вісім постраждалих – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 22:14
Росія вдарила ракетами по Умані. Два прильоти, вісім постраждалих – фото, відео - Фото
Наслідки ракетного удару Росії по Умані 8 червня 2023 року (Фото: Черкаська ОВА)

Увечері 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані, внаслідок якого постраждали вісім людей. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Вечір із тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині", – написав Табурець.

За інформацією голови ОВА, в Умані було два попадання ракет – по промисловому об'єкту та автомийці. 

На автомийці внаслідок прильоту виникла пожежа.

"Попередньо вісім постраждалих, двоє з них – важкі. Служби працюють. З'ясовуємо усі деталі", – повідомив голова ОВА.

Росія вдарила ракетами по Умані. Два прильоти, вісім постраждалих – фото, відео

Росія вдарила ракетами по Умані. Два прильоти, вісім постраждалих – фото, відео

Росія вдарила ракетами по Умані. Два прильоти, вісім постраждалих – фото, відео
Наталія Медведєва
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війнаУманьракетний удар
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