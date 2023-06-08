Росія вдарила ракетами по Умані. Два прильоти, вісім постраждалих – фото, відео
08.06.2023, 22:14
Наслідки ракетного удару Росії по Умані 8 червня 2023 року (Фото: Черкаська ОВА)
Увечері 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані, внаслідок якого постраждали вісім людей. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
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"Вечір із тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині", – написав Табурець.
За інформацією голови ОВА, в Умані було два попадання ракет – по промисловому об'єкту та автомийці.
На автомийці внаслідок прильоту виникла пожежа.
"Попередньо вісім постраждалих, двоє з них – важкі. Служби працюють. З'ясовуємо усі деталі", – повідомив голова ОВА.
- Вночі 6 червня в період з 00:30 до 04:00 години російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Протиповітряна оборона знищила їх усі.
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