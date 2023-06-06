Вночі 6 червня Повітряні сили знищили всі крилаті ракети, 35 з 35 – ЗСУ

Вночі 6 червня в період з 00:30 до 04:00 години російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Протиповітряна оборона знищила їх усі. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.

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Як зазначається, росіяни атакували з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ знищено всі 35 крилатих ракет.

Більшість Х-101/Х-555 прямували у напрямку столиці – до зони відповідальності повітряного командування "Центр".

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