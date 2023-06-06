Вночі 6 червня Повітряні сили знищили всі крилаті ракети, 35 з 35 – ЗСУ
06.06.2023, 06:27
Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ
Вночі 6 червня в період з 00:30 до 04:00 години російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Протиповітряна оборона знищила їх усі. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України.
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Як зазначається, росіяни атакували з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ знищено всі 35 крилатих ракет.
Більшість Х-101/Х-555 прямували у напрямку столиці – до зони відповідальності повітряного командування "Центр".
- Повітряна тривога у Києві та низці областей України розпочалася невдовзі після опівночі 6 червня. LIGA.net вела хроніку ракетної атаки ворога.
- КМВА повідомила, що над столицею збито понад 20 повітряних цілей.
- "Тривожний" для киян травень-2023 перейшов у аналогічний червень: бійці ППО знову збивали вночі 2 червня ракети та дрони. Ночі 3—5 червня у Києві були тихими (ворог бив не в столиці, вразивши під Кропивницьким стратегічний об'єкт).
- На початку літа в Повітряних силах погодилися, що дані основних моніторингових Telegram-пабліків про види загроз "переважно правдиві".
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