Вночі 2 червня армія країни-терориста Росії атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе: про вибухи у Києві та області повідомляють журналісти та співрозмовники LIGA.net.

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1 червня після 23:00 очільник Дніпропетровська ОВА Лисак закликав "найближчим часом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не забувати про укриття та правило двох стін".

ВАЖЛИВО! Це заборонено.

Приблизно о пів на першу ночі тривога повільно "поповзла" з півдня до центру України й далі, досягнувши до 01:30 південних кордонів Київщини та Чернігівщини. Така ситуація зазвичай спостерігається при пуску дронів Shahed-136 з півдня та/або південного сходу.

До 02:30 "почервоніло" усюди, крім західних областей, до третьої ночі – далі на захід.

03:00. Перші звуки вибухів у Київській області, за звуком – далеко від столиці.

03:03. Робота ППО у Києві.

03:06. Кілька хвилин тому вибух чули в Черкасах (співрозмовник в обласному центрі).

03:07. Київська обласна військова адміністрація пише про підвищену небезпеку атаки з повітря, сили ППО працюють по ворожих цілях.

03:09-03:10. Вибухи в Києві. Збили ракету. Падає на місто.

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03:13-03:14, 03:18, 03:19. Гримить в столиці.

03:17. Мер столиці Кличко нагнітає: "На Київ суне ще хвиля БПЛА".

03:21. Львівська та Закарпатська області поки тримаються – єдині без тривог.

03:22. Все, "червона" вся Україна.

03:22-03:23. Вибухи над Києвом.

03:29. Потужні вибухи у столиці. Звуки нашої авіації.

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Чому Росія посилила ракетно-дронові обстріли у травні? Можлива відповідь – у розборі "Полювання на Patriot".

МО каже, що завдання росіян — також у тому, щоб максимально підірвати психологічну стійкість та єдність українців: два важливі чинники спротиву.

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