Новини | Київ б'ється. Зенітники та інші бійці ППО збивають ракети і дрони Росії, в столиці вибухи
Вночі 2 червня армія країни-терориста Росії атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе: про вибухи у Києві та області повідомляють журналісти та співрозмовники LIGA.net.
1 червня після 23:00 очільник Дніпропетровська ОВА Лисак закликав "найближчим часом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не забувати про укриття та правило двох стін".
ВАЖЛИВО! Це заборонено.
Приблизно о пів на першу ночі тривога повільно "поповзла" з півдня до центру України й далі, досягнувши до 01:30 південних кордонів Київщини та Чернігівщини. Така ситуація зазвичай спостерігається при пуску дронів Shahed-136 з півдня та/або південного сходу.
До 02:30 "почервоніло" усюди, крім західних областей, до третьої ночі – далі на захід.
03:00. Перші звуки вибухів у Київській області, за звуком – далеко від столиці.
03:03. Робота ППО у Києві.
03:06. Кілька хвилин тому вибух чули в Черкасах (співрозмовник в обласному центрі).
03:07. Київська обласна військова адміністрація пише про підвищену небезпеку атаки з повітря, сили ППО працюють по ворожих цілях.
03:09-03:10. Вибухи в Києві. Збили ракету. Падає на місто.
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03:13-03:14, 03:18, 03:19. Гримить в столиці.
03:17. Мер столиці Кличко нагнітає: "На Київ суне ще хвиля БПЛА".
03:21. Львівська та Закарпатська області поки тримаються – єдині без тривог.
03:22. Все, "червона" вся Україна.
03:22-03:23. Вибухи над Києвом.
03:29. Потужні вибухи у столиці. Звуки нашої авіації.
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