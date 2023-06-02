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Новости | Киев дерется. Зенитчики и другие бойцы ПВО сбивают ракеты и дроны России, в столице взрывы

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 03:03
Киев дерется. Зенитчики и другие бойцы ПВО сбивают ракеты и дроны России, в столице взрывы - Фото
Киев с дрона (иллюстративный скриншот)

Ночью 2 июня армия страны-террориста России атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе: о взрывах в Киеве и области сообщают журналисты и собеседники LIGA.net.

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1 июня после 23:00 глава Днепропетровска ОВА Лысак призвал "в ближайшее время не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не забывать об укрытии и правиле двух стен".

ВАЖНО! Это запрещено.

Примерно в полпервого ночи тревога медленно "поползла" с юга к центру Украины и дальше, достигнув к 01:30 границ Киевской и Черниговской областей. Такая ситуация обычно наблюдается при пуске дронов Shahed-136 с юга и/или юго-востока.

К 02:30 "покраснело" везде, кроме западных областей, к трем ночи – дальше на запад.

03:00. Первые звуки взрывов в Киевской области, по звуку – далеко от столицы.

03:03. Работа ПВО в Киеве.

03:06. Несколько минут тому назад взрыв слышали в Черкассах (собеседник в областном центре).

03:07. Киевская областная военная администрация пишет о повышенной опасности атаки с воздуха, силы ПВО работают по враждебным целям.

03:09-03:10. Взрывы в Киеве. Сбили ракету. Падает на город.

Смотрите видео: Столицу России атаковали беспилотники: москвичи показали, откуда работал "Панцирь"

03:13-03:14, 03:18, 03:19. Гремит в столице.

03:17. Мэр столицы Кличко нагнетает: "На Киев надвигается еще волна БПЛА".

03:21. Львовская и Закарпатская области пока держатся – единственные без тревог.

03:22. Все, "красная" вся Украина.

03:22-03:23. Взрывы над Киевом.

03:29. Мощные взрывы в столице. Звуки нашей авиации.

Новость дополняется...

Почему Россия усилила ракетно-дроновые обстрелы в мае? Возможный ответ – в разборе "Охота на Patriot".

МО говорит, что задача россиян — также в том, чтобы максимально подорвать психологическую стойкость и единство украинцев: два важных фактора сопротивления.

Читайте также: Российская ракета убила людей у закрытого укрытия. Что произошло и как реагирует власть

Євген Пилипенко
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