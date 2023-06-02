Новости | Киев дерется. Зенитчики и другие бойцы ПВО сбивают ракеты и дроны России, в столице взрывы
Ночью 2 июня армия страны-террориста России атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе: о взрывах в Киеве и области сообщают журналисты и собеседники LIGA.net.
1 июня после 23:00 глава Днепропетровска ОВА Лысак призвал "в ближайшее время не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не забывать об укрытии и правиле двух стен".
ВАЖНО! Это запрещено.
Примерно в полпервого ночи тревога медленно "поползла" с юга к центру Украины и дальше, достигнув к 01:30 границ Киевской и Черниговской областей. Такая ситуация обычно наблюдается при пуске дронов Shahed-136 с юга и/или юго-востока.
К 02:30 "покраснело" везде, кроме западных областей, к трем ночи – дальше на запад.
03:00. Первые звуки взрывов в Киевской области, по звуку – далеко от столицы.
03:03. Работа ПВО в Киеве.
03:06. Несколько минут тому назад взрыв слышали в Черкассах (собеседник в областном центре).
03:07. Киевская областная военная администрация пишет о повышенной опасности атаки с воздуха, силы ПВО работают по враждебным целям.
03:09-03:10. Взрывы в Киеве. Сбили ракету. Падает на город.
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03:13-03:14, 03:18, 03:19. Гремит в столице.
03:17. Мэр столицы Кличко нагнетает: "На Киев надвигается еще волна БПЛА".
03:21. Львовская и Закарпатская области пока держатся – единственные без тревог.
03:22. Все, "красная" вся Украина.
03:22-03:23. Взрывы над Киевом.
03:29. Мощные взрывы в столице. Звуки нашей авиации.
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Почему Россия усилила ракетно-дроновые обстрелы в мае? Возможный ответ – в разборе "Охота на Patriot".
МО говорит, что задача россиян — также в том, чтобы максимально подорвать психологическую стойкость и единство украинцев: два важных фактора сопротивления.
- Ночью 29 мая 2023 года россияне пустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 "шахедов", ударили по военному объекту в Хмельницкой области: там выведено из строя пять летательных аппаратов. ВСУ советуют не драматизировать это попадание. Сбито 36 из 40 ракет и 30 из 38 дронов.
- Днем 29 мая РФ повторно атаковала Киев: 11 из 11 "Искандеров" сбито.
- Ночью 30 мая оккупанты залетели в Киев "шахедами", есть жертва и разрушения в столице и области. ПВО уничтожила 29 из 31 дрона.
- Ночью 1 июня РФ снова ударила по Киеву "Искандерами": сбиты все 10 ракет.
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