Уточненные данные Генштаба: ПВО сбила 36 из 40 ракет и 30 из 38 "шахедов"

Генштаб Вооруженных Сил Украины обнародовал уточненные данные по количеству ракет и "шахедов", которые россияне запустили по Украине в течение суток, и которые удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

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Ночью россияне запускали крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные дроны Shahed-136/131.

Уничтожены 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 "шахедов".

Днем россияне применили крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киева. 11 из 11 ракет были уничтожены.

В ночь на 29 мая россияне нанесли очередной массированный удар по Киеву. ПВО сорвала атаку. Взрывы были и в областях.

Днем 29 мая Россия повторно устроила атаку по Киеву и области.

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