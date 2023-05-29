Уточнені дані Генштабу: ППО збила 36 із 40 ракет і 30 із 38 "шахедів"
29.05.2023, 19:46
Крилата ракета (ілюстративне фото – Повітряне командування Центр)
Генштаб Збройних Сил України оприлюднив уточнені дані щодо кількості ракет і "шахедів", які росіяни запустили по Україні протягом доби, і які вдалось знищити силам протиповітряної обороони.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Вночі росіяни запускали по Україні крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні дрони Shahed-136/131.
Знищено 36 з 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 "шахедів".
Вдень росіяни застосували крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва. 11 з 11 ракет були знищені.
- У ніч проти 29 травня росіяни завдали чергового масованого удару по Києву. ППО зірвала атаку. Вибухи були й у регіонах.
- Вдень 29 травня Росія повторно влаштувала атаку по Києву та регіоні.
Дивіться також: Олена Зеленська показала відео, як в Києві діти під звуки вибухів тікають від російських ракет
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі