Уточнені дані Генштабу: ППО збила 36 із 40 ракет і 30 із 38 "шахедів"

Генштаб Збройних Сил України оприлюднив уточнені дані щодо кількості ракет і "шахедів", які росіяни запустили по Україні протягом доби, і які вдалось знищити силам протиповітряної обороони.

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Вночі росіяни запускали по Україні крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні дрони Shahed-136/131.

Знищено 36 з 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 "шахедів".

Вдень росіяни застосували крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва. 11 з 11 ракет були знищені.

У ніч проти 29 травня росіяни завдали чергового масованого удару по Києву. ППО зірвала атаку. Вибухи були й у регіонах.

Вдень 29 травня Росія повторно влаштувала атаку по Києву та регіоні.

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