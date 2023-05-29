Новини | У Києві лунають гучні вибухи — Росія завдає ракетних ударів, працює ППО
У Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Про звук повідомив кореспондент LIGA.net.
Повітряна тривога у столиці була оголошена об 11:09.
Об 11:16 у місті почали лунати вибухи.
Київська обласна військова адміністрація повідомила про ракетну атаку росіян та роботу протиповітряної оборони.
Міський голова Віталій Кличко заявив, що вибухи лунали у центральних районах Києва та закликав бути у укриттях.
ОНОВЛЕНО об 11:30. Кличко пише, що екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Він наголосив, що атака на Київ триває.
ОНОВЛЕНО об 11:33. У Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину. Їх вже гасять рятувальники.
Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 29 травня.
У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що уночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.
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