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Новини | У Києві лунають гучні вибухи — Росія завдає ракетних ударів, працює ППО

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29.05.2023, 11:19
У Києві лунають гучні вибухи — Росія завдає ракетних ударів, працює ППО - Фото
Київ (Фото: скріншот з відео)
доповнено

У Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Про звук повідомив кореспондент LIGA.net.

Повітряна тривога у столиці була оголошена об 11:09.

Об 11:16 у місті почали лунати вибухи.

Київська обласна військова адміністрація повідомила про ракетну атаку росіян та роботу протиповітряної оборони.

Міський голова Віталій Кличко заявив, що вибухи лунали у центральних районах Києва та закликав бути у укриттях.

ОНОВЛЕНО об 11:30. Кличко пише, що екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Він наголосив, що атака на Київ триває.

ОНОВЛЕНО об 11:33. У Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину. Їх вже гасять рятувальники.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 дронів-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 29 травня.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що уночі 29 травня російські окупанти вдарили по військовому об'єкту на Хмельниччині, виведено з ладу п'ять літальних апаратів.

Дивіться також: Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео враження від першої особи

Дмитро Гриниченко
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