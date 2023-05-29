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Новости | В Киеве раздаются громкие взрывы — Россия наносит ракетные удары, работает ПВО

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29.05.2023, 11:19
В Киеве раздаются громкие взрывы — Россия наносит ракетные удары, работает ПВО - Фото
Киев (Фото: скриншот с видео)
дополнено

В Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. О звуке сообщил корреспондент LIGA.net.

Воздушная тревога в столице была объявлена в 11:09.

В 11:16 в городе начали раздаваться взрывы. 

Киевская областная военная администрация сообщила о ракетной атаке россиян и работе противовоздушной обороны.

Городской голова Виталий Кличко заявил, что взрывы звучали в центральных районах Киева и призвал быть в укрытиях. 

ОБНОВЛЕНО в 11:30. Кличко пишет, что экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Он подчеркнул, что атака на Киев продолжается. 

ОБНОВЛЕНО в 11:33. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть. 

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая.

В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью 29 мая российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области: выведено из строя пять летательных аппаратов.

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица

Дмитрий Гриниченко
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