Новости | В Киеве раздаются громкие взрывы — Россия наносит ракетные удары, работает ПВО
В Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. О звуке сообщил корреспондент LIGA.net.
Воздушная тревога в столице была объявлена в 11:09.
В 11:16 в городе начали раздаваться взрывы.
Киевская областная военная администрация сообщила о ракетной атаке россиян и работе противовоздушной обороны.
Городской голова Виталий Кличко заявил, что взрывы звучали в центральных районах Киева и призвал быть в укрытиях.
ОБНОВЛЕНО в 11:30. Кличко пишет, что экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Он подчеркнул, что атака на Киев продолжается.
ОБНОВЛЕНО в 11:33. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть.
Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая.
В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью 29 мая российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области: выведено из строя пять летательных аппаратов.
- Ночью 28 мая 2023 года РФ рекордно атаковала "шахедами" Киев и другие места. По данным ГШ, 58 дронов из 59 были сбиты. Например, так. Над Киевом и на подлете к столице сбито "более 40". ВСУ пояснили, что "шахедами" РФ пытается запутать ПВО.
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