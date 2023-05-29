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В Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. О звуке сообщил корреспондент LIGA.net.

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Воздушная тревога в столице была объявлена в 11:09.

В 11:16 в городе начали раздаваться взрывы.

Киевская областная военная администрация сообщила о ракетной атаке россиян и работе противовоздушной обороны.

Городской голова Виталий Кличко заявил, что взрывы звучали в центральных районах Киева и призвал быть в укрытиях.

ОБНОВЛЕНО в 11:30. Кличко пишет, что экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы. Он подчеркнул, что атака на Киев продолжается.

ОБНОВЛЕНО в 11:33. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 мая.

В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью 29 мая российские оккупанты ударили по военному объекту в Хмельницкой области: выведено из строя пять летательных аппаратов.

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