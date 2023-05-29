Олена Зеленська показала відео, як в Києві діти під звуки вибухів тікають від російських ракет

Дружина президента Олена Зеленська опублікувала відео, як сьогодні на одній з вулиць Києва діти під звуки вибухів втікали від російських ракет в укриття.

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"Київ. Ранок після безсонної ночі під обстрілами. Знову тривога… Діти, що з криками біжать в укриття під звуки вибухів, – це наша реальність. Але так не має бути – ніде й ніколи. Страх неможливо вимкнути – але ми не завмираємо, а діємо. Україна продовжує боротись", – написала Зеленська.

Київ. Ранок після безсонної ночі під обстрілами. Знову тривога…

Діти, що з криками біжать в укриття під звуки вибухів, – це наша реальність. Але так не має бути – ніде й ніколи. Страх неможливо вимкнути – але ми не завмираємо, а діємо. Україна продовжує боротись pic.twitter.com/ctyccNORmQ — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) May 29, 2023

У ніч проти 29 травня росіяни завдали чергового масованого удару по Києву. ППО збила понад 40 цілей, зірвавши атаку. Вибухи були й в областях.

Вдень 29 травня Росія повторно влаштувала атаку по Києву та області. Головнокомандувач Залужний повідомив, що над Київщиною було знищено 11 крилатих та балістичних ракет.

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