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Олена Зеленська показала відео, як в Києві діти під звуки вибухів тікають від російських ракет

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29.05.2023, 16:59
Олена Зеленська показала відео, як в Києві діти під звуки вибухів тікають від російських ракет - Фото
Скриншот з відео

Дружина президента Олена Зеленська опублікувала відео, як сьогодні на одній з вулиць Києва діти під звуки вибухів втікали від російських ракет в укриття.

"Київ. Ранок після безсонної ночі під обстрілами. Знову тривога… Діти, що з криками біжать в укриття під звуки вибухів, – це наша реальність. Але так не має бути – ніде й ніколи. Страх неможливо вимкнути – але ми не завмираємо, а діємо. Україна продовжує боротись", – написала Зеленська.

  • У ніч проти 29 травня росіяни завдали чергового масованого удару по Києву. ППО збила понад 40 цілей, зірвавши атаку. Вибухи були й в областях.
  • Вдень 29 травня Росія повторно влаштувала атаку по Києву та області. Головнокомандувач Залужний повідомив, що над Київщиною було знищено 11 крилатих та балістичних ракет.
Вадим Ребрина
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Олена Зеленськаракетний удар
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