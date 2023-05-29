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Вночі 29 травня, через добу після нічної навали дронов на Київ, Росія знову атакувала столицю та області по повітрю. Цього разу армія держави-терориста знову застосувала і "шахеди", і ракети (з району Каспію Ту-95МС здійснили пуски Х-101/555). В районі Києва збито понад 40 цілей.

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Увечері 28 травня голова Дніпропетровської облради Лукашук "наполегливо" порадив уночі реагувати на сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Час нижче орієнтовний.

Відразу після опівночі "почервоніла" Чернігівська область, потім тривога почала поширюватися на південь, а з півдня – до центру України.

Ближче до 01:00 під столицею чули "стрілкотню" та віддалені вибухи: київський гарнізон незабаром підтвердив роботу ППО "на підступах до Києва". Такі звуки практично завжди означають роботу мобільних груп по дронах-камікадзе.

ВАЖЛИВО! Це заборонено під час повітряних атак.

01:42–01:45. Вибухи чують в Одесі, про що повідомили співрозмовники LIGA.net у місті та області. Ймовірно, також робота по БПЛА.

03:15–03:22. Кияни прикинулись від потужних вибухів із кульмінаційним близько 03:22. Підтверджено роботу ППО і, пізніше, перехоплення ракети ворога. Журналіст LIGA.net спостерігав кілька перехоплень з передмістя.

03:00–03:22. Звуки вибухів також на Хмельниччині — ППО не спить. Немає даних, це звуки роботи зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, прильоти, або те й інше.

03:51. Про роботу ППО повідомили й у Львівській області.

04:05. Київський мер Кличко пише про падіння уламків у Подільському районі: легко пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку, без потерпілих. У Святошинському районі пожежа у відселеній будівлі також через уламки.

ДОВІДКА. " . " Шахед " (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" барражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, у тому числі маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно переплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

04:53. Повітряна тривога все ще над усією територією України, проте повідомлень про вибухи/роботу ППО немає вже понад годину. Можливо, перевірка "чистоти повітря" для гарантій безпеки.

04:59. Це була 15-та повітряна атака з початку травня, вона була комбінованою і з різних напрямків. Попередньо, ППО знищила понад 40 повітряних цілей – ударів по Києву не допущено.

04:59. Кличко подякував силам ППО "за філігранну роботу".

"Ще одна складна ніч для столиці. Але, завдяки професійності наших захисників, внаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих. Орки біснуються, ми – стоїмо. Віримо в ЗСУ. Шануємо наших захисників".

05:00-05:05. Пішли відбої. Захід поки "червоний".

05:15. Все, відбій скрізь, окрім Луганської області та Криму.

Місцеві Telegram-канали повідомляли цієї ночі про вибухи та/або стрілянину також у Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській та Житомирській областях, проте цю інформацію джерела LIGA.net або не підтверджують, або джерел на місцях немає.

Вночі 28 травня 2023 року РФ рекордно атакувала "шахедами" Київ та інші місця . За даними ГШ, 58 дронів з 59 було збито. Наприклад, так. Над Києвом та на підльоті до столиці збито "понад 40". ВСУ пояснили, що "шахедами" РФ намагається заплутати ППО.

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