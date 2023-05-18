Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи

Український дрон-камікадзе виробника Escadrone вдарив на фронті у російський позашляховик УАЗ-3163 Patriot. Відео ураження автомобіля показано від першої особи з камери ударного FPV-дрона Pegas партії "Goida".

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Кадри підльоту дрона, як заведено в Escadrone, з гумором поєднані з вставками із роликів YouTube або фільмів. У цьому відео на початку показаний фрагмент рекламного відео від УАЗу, після чого у позашляховик влітає боєприпас.

Виробник дрона зазначив: "Російські пропагандисти заявляють, що знищили у Києві комплекс МІМ-104 Patriot. Наше командування стверджує, що він не був знищений, чому ми охоче віримо".

"Що ми знаємо точно – наші патріоти за допомогою "Пегасів" знищують "патріотів" окупантів", – резюмували там.

1 травня 2023 року Escadrone показали відео, як безпілотник атакував відразу шістьох окупантів.

Є також відео, як росіянин пересувався траншеєю, де його наздогнав дрон-камікадзе, і окупант злетів після удару.

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Дрон знищив російський танк, який захищався "мангалом".

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