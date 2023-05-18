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Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица видео

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 14:59
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео
Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео

Украинский дрон-камикадзе производителя Escadrone ударил на фронте в российский внедорожник УАЗ-3163 Patriot. Видео поражения автомобиля показано от первого лица с камеры ударного FPV-дрона Pegas партии "Goida".

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Кадры подлета дрона, как это принято у Escadrone, с юмором совмещены со вставками из роликов YouTube или фильмов. В этом видео в самом начале показан фрагмент рекламного видео от УАЗа, после чего во внедорожник влетает боеприпас.

Производитель дрона указал: "Российские пропагандисты заявляют, что уничтожили в Киеве комплекс МИМ-104 Patriot. Наше командование утверждает, что он не был уничтожен, чему мы охотно верим".

"Что мы знаем точно – наши патриоты с помощью "Пегасов" уничтожают "патриоты" оккупантов", – резюмировали там.

  • Есть также видео, как россиянин передвигался по траншее, где его догнал дрон-камикадзе, и оккупант взлетел вверх после удара.
Євген Пилипенко
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войнадронPatriotУАЗдрон-камикадзеFPVEscadrone
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