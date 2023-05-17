США говорят, что ПВО Patriot была повреждена, но остается в рабочем состоянии — AFP

В США заявили, что система противовоздушной обороны Patriot была повреждена, но остается в рабочем состоянии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванных американских чиновников

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По словам представителя Вашингтона, система Patriot остается в рабочем состоянии, а ущерб ей причинил "неустановленный снаряд, приземлившийся рядом".

Отмечается, что повреждения все еще оцениваются.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии агентству заявил, что Patriot находится на боевом дежурстве.

"С Patriot все в порядке. Он находится на вооружении. Все хорошо", — сказал Игнат.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что якобы "уничтожили" пять пусковых установок Patriot в Киеве. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "милитарным камеди".

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