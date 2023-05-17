UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США говорят, что ПВО Patriot была повреждена, но остается в рабочем состоянии — AFP

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 23:07
США говорят, что ПВО Patriot была повреждена, но остается в рабочем состоянии — AFP - Фото
Система ПВО Patriot (Фото: EPA)

В США заявили, что система противовоздушной обороны Patriot была повреждена, но остается в рабочем состоянии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванных американских чиновников 

По словам представителя Вашингтона, система Patriot остается в рабочем состоянии, а ущерб ей причинил "неустановленный снаряд, приземлившийся рядом".

Отмечается, что повреждения все еще оцениваются. 

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии агентству заявил, что Patriot находится на боевом дежурстве. 

"С Patriot все в порядке. Он находится на вооружении. Все хорошо", — сказал Игнат.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что якобы "уничтожили" пять пусковых установок Patriot в Киеве. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "милитарным камеди".

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапворакетный ударPatriotвоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 