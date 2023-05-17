США говорят, что ПВО Patriot была повреждена, но остается в рабочем состоянии — AFP
В США заявили, что система противовоздушной обороны Patriot была повреждена, но остается в рабочем состоянии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванных американских чиновников
По словам представителя Вашингтона, система Patriot остается в рабочем состоянии, а ущерб ей причинил "неустановленный снаряд, приземлившийся рядом".
Отмечается, что повреждения все еще оцениваются.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии агентству заявил, что Patriot находится на боевом дежурстве.
"С Patriot все в порядке. Он находится на вооружении. Все хорошо", — сказал Игнат.
Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что якобы "уничтожили" пять пусковых установок Patriot в Киеве. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "милитарным камеди".
- Утром 16 мая главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых – это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.
- Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" Patriot. У Резникова ответили с юмором.
- В Воздушных силах объяснили, что уничтожить Patriot ракетой "Кинжал" невозможно.
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