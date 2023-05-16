Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" Patriot. У Резникова ответили с юмором

Военное руководство России заявило, что уничтожило украинскую систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot. В Минобороны высмеяли это заявление.

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Ночью 16 мая россияне атаковали Киев шестью аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал", все эти ракеты были сбиты силами ПВО Вооруженных Сил Украины.

Спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков при этом заявил, что "Кинжал" попал в Patriot.

В Минобороны с юмором отреагировали на такое утверждение россиян.

"Пресс-служба минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; его государственные СМИ и пресс-секретарь минобороны Конашенков более чем адекватны", – говорится в Twitter МО Украины.

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