Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" Patriot. У Резникова ответили с юмором
Военное руководство России заявило, что уничтожило украинскую систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot. В Минобороны высмеяли это заявление.
Ночью 16 мая россияне атаковали Киев шестью аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал", все эти ракеты были сбиты силами ПВО Вооруженных Сил Украины.
Спикер российского оборонного ведомства Игорь Конашенков при этом заявил, что "Кинжал" попал в Patriot.
В Минобороны с юмором отреагировали на такое утверждение россиян.
"Пресс-служба минобороны России мощнее армий большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир; его государственные СМИ и пресс-секретарь минобороны Конашенков более чем адекватны", – говорится в Twitter МО Украины.
- Утром 16 мая главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых — это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.
- Военная администрация Киева сообщила, что атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.
- Спикер Воздушных сил рассказал, что все шесть ракет Х-47 "Кинжал" летели в Киев.
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