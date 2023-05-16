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ВСУ: Все шесть ракет Х-47 "Кинжал" летели в Киев. Государственные объекты в приоритете РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 09:17
ВСУ: Все шесть ракет Х-47
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что все шесть сбитых в ночь на 16 мая ракет Х-47 "Кинжал" летели на Киев. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, все "Кинжалы" были направлены в сторону столицы, но были уничтожены противовоздушной обороной.
Он отметил, что крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря сбили на юге и по маршруту следования на разных направлениях. 
"Работа чрезвычайно успешная. Шесть "Кинжалов" — это впечатляющий показатель. Киев остается в эпицентре, столица всегда была в приоритете россиян, поэтому ее защищают серьезными средствами. Тут объекты инфраструктуры и другие важные государственные объекты", — сказал Игнат.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых — это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.

Военная администрация Киева сообщила, что атака была исключительной по своей плотности — максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

  • Ночью 8 мая в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.
  • Под утро 13 мая под Хмельницким прогремели сильные взрывы. До этого был атакован Николаев.

Читайте также: Взрывы в Киеве. ПВО интенсивно отработала по российским ракетам – прошел "дождь обломков"

Дмитрий Гриниченко
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Кинжалвойнакиевпворакетный ударвоздушные силыЮрий Игнат
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