Киев был атакован более 30 дронами россиян. Есть разрушения и раненые — администрация
Российские оккупанты атаковали Киев более 30 дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона уничтожила все БПЛА. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Известно, что в Святошинском районе, вероятно, из-за падения обломков повреждено семь машин, еще один автомобиль сгорел, также осколки упали на жилой дом, повреждены окна и фасады, другие обломки упали на проезжую часть.
Травмировано пять человек, они получили медицинскую помощь.
В Соломенском районе поврежден резервуар на 5 тонн с утечкой дизельного топлива, пожара не было, на стоянке повреждены 15 грузовых и пять легковых машин.
Кроме этого, скорее всего из-за осколков была повреждена газовая труба высокого давления с последующим возгоранием газового факела, пожар ликвидирован.
Ранее Генеральный штаб сообщил, что враг запустил 35 беспилотников — все были сбиты силами ПВО.
- В ночь на 3 мая 2023 года, когда Украина подверглась очередной атаке РФ дронами, авиаракетами и ракетами С-300, в Кремль прилетели БПЛА-камикадзе. Оккупанты опять обвинили во всем Украину и по привычке начали пугать ядерным ударом.
- В Херсоне и области из-за ударов россиян 3 мая погибли 23 украинца, полсотни раненых.
- Днем 5 мая Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск.
- 6 мая ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot.
- Ночью 7 мая РФ ударила шестью ракетами по Николаеву, Запорожской области и Херсону.
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