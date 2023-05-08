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Киев был атакован более 30 дронами россиян. Есть разрушения и раненые — администрация

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 07:12
Киев был атакован более 30 дронами россиян. Есть разрушения и раненые — администрация - Фото
Мобильная группа ПВО (Фото: Нацгвардия)

Российские оккупанты атаковали Киев более 30 дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона уничтожила все БПЛА. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В ночь на 8 мая россияне атаковали столицу иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 с разных направлений, в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены более 30 БПЛА. 

Известно, что в Святошинском районе, вероятно, из-за падения обломков повреждено семь машин, еще один автомобиль сгорел, также осколки упали на жилой дом, повреждены окна и фасады, другие обломки упали на проезжую часть. 

Травмировано пять человек, они получили медицинскую помощь. 

В Соломенском районе поврежден резервуар на 5 тонн с утечкой дизельного топлива, пожара не было, на стоянке повреждены 15 грузовых и пять легковых машин.

Кроме этого, скорее всего из-за осколков была повреждена газовая труба высокого давления с последующим возгоранием газового факела, пожар ликвидирован. 

Ранее Генеральный штаб сообщил, что враг запустил 35 беспилотников — все были сбиты силами ПВО. 

Читайте также: Россияне ударили ракетами Х-22 под Одессой. Был массированный налет "шахедов" на Киев

Дмитро Гриниченко
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война киев пво КГВА дроны-камикадзе Shahed-136
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