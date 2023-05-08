ВСУ о массированной атаке дронов на Украину: РФ запустила 35 Shahed-136, их уничтожила ПВО
08.05.2023, 06:41
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты запустили 35 дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине в ночь на 8 мая. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что украинская противовоздушная оборона сбила все ударные беспилотники врага.
Также Россия за сутки нанесла 16 ракетных ударов по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.
Зафиксирован 61 авиационный удар и 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам, есть погибшие и раненые гражданские, повреждены многоэтажный дом, частные жилища и другая гражданская инфраструктура.
Генштаб отмечает, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- В ночь на 3 мая 2023 года, когда Украина подверглась очередной атаке РФ дронами, авиаракетами и ракетами С-300, в Кремль прилетели БПЛА-камикадзе. Оккупанты опять обвинили во всем Украину и по привычке начали пугать ядерным ударом.
- В Херсоне и области из-за ударов россиян 3 мая погибли 23 украинца, полсотни раненых.
- Днем 5 мая Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск.
- 6 мая ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot.
- Ночью 7 мая РФ ударила шестью ракетами по Николаеву, Запорожской области и Херсону.
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