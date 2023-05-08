ВСУ о массированной атаке дронов на Украину: РФ запустила 35 Shahed-136, их уничтожила ПВО

Российские оккупанты запустили 35 дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине в ночь на 8 мая. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что украинская противовоздушная оборона сбила все ударные беспилотники врага.

Также Россия за сутки нанесла 16 ракетных ударов по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Зафиксирован 61 авиационный удар и 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам, есть погибшие и раненые гражданские, повреждены многоэтажный дом, частные жилища и другая гражданская инфраструктура.

Дмитро Гриниченко

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