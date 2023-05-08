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ВСУ о массированной атаке дронов на Украину: РФ запустила 35 Shahed-136, их уничтожила ПВО

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 06:41
ВСУ о массированной атаке дронов на Украину: РФ запустила 35 Shahed-136, их уничтожила ПВО - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты запустили 35 дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине в ночь на 8 мая. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что украинская противовоздушная оборона сбила все ударные беспилотники врага. 
Также Россия за сутки нанесла 16 ракетных ударов по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.
Зафиксирован 61 авиационный удар и 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам, есть погибшие и раненые гражданские, повреждены многоэтажный дом, частные жилища и другая гражданская инфраструктура. 
Генштаб отмечает, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. 

Читайте также: Россияне ударили ракетами Х-22 под Одессой. Был массированный налет "шахедов" на Киев

Дмитро Гриниченко
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война пво генштаб Shahed-136 дроны-камикадзе
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