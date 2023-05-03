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После взрыва в Кремле в РФ начали пугать "ядерным ударом по Киеву". ВСУ: Вешают лапшу

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 19:43
После взрыва в Кремле в РФ начали пугать
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, российский терроризм начался уже давно и неясно, зачем врагу нужна провокация с "атакой беспилотника" на Кремль сейчас. 
Он отметил, что Украина находится в состоянии войны, а поэтому должна быть готова к любым провокациям. 

"Идет истерия в Telegram-каналах, которая развивается относительно их заявлений про "ядерный апокалипсис". Нам нужно делать свое, они всегда вешают лапшу своему населению", — сказал Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что украинцам стоит сохранять спокойствие, беречь себя и следовать сигналам воздушной тревоги в случае чего. 

Президент Владимир Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал. 

Читайте также: Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис" 

Дмитро Гриниченко
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