После взрыва в Кремле в РФ начали пугать "ядерным ударом по Киеву". ВСУ: Вешают лапшу

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, российский терроризм начался уже давно и неясно, зачем врагу нужна провокация с "атакой беспилотника" на Кремль сейчас.

Он отметил, что Украина находится в состоянии войны, а поэтому должна быть готова к любым провокациям.

"Идет истерия в Telegram-каналах, которая развивается относительно их заявлений про "ядерный апокалипсис". Нам нужно делать свое, они всегда вешают лапшу своему населению", — сказал Игнат.

Спикер ВС подчеркнул, что украинцам стоит сохранять спокойствие, беречь себя и следовать сигналам воздушной тревоги в случае чего.

Президент Владимир Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал.

Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.

В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.

У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Дмитро Гриниченко

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