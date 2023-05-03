После взрыва в Кремле в РФ начали пугать "ядерным ударом по Киеву". ВСУ: Вешают лапшу
После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Идет истерия в Telegram-каналах, которая развивается относительно их заявлений про "ядерный апокалипсис". Нам нужно делать свое, они всегда вешают лапшу своему населению", — сказал Игнат.
Спикер ВС подчеркнул, что украинцам стоит сохранять спокойствие, беречь себя и следовать сигналам воздушной тревоги в случае чего.
Президент Владимир Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал.
- Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.
- В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.
- У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
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