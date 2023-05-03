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У Путина заявили, что Кремль был атакован двумя БПЛА. Горел Сенатский дворец — видео

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 15:04
У Путина заявили, что Кремль был атакован двумя БПЛА. Горел Сенатский дворец — видео - Фото
Пожар в Кремле после атаки дронами (Фото: скриншот видео)

В Кремле заявили, что администрация диктатора Владимира Путина была атакована двумя беспилотниками. Об этом сообщили российские пропагандистские агентства. 

Россияне заявляют, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль. 

Путина в Кремле во время инцидента не было, он находился на своей даче в Подмосковье, сказал спикер диктатора Дмитрий Песков

Также оккупанты заявили, что вследствие падения беспилотников и разлета осколков "пострадавших и материального ущерба нет", однако в социальных сетях уже опубликовали видео пожара на куполе Сенатского дворца. 

Кроме этого, враг разразился традиционными угрозами в адрес Украины об "ответных мерах" и другими пропагандистскими штампами.

Читайте также: Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу в Севастополе – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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