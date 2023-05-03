У Путина заявили, что Кремль был атакован двумя БПЛА. Горел Сенатский дворец — видео
В Кремле заявили, что администрация диктатора Владимира Путина была атакована двумя беспилотниками. Об этом сообщили российские пропагандистские агентства.
Россияне заявляют, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.
Путина в Кремле во время инцидента не было, он находился на своей даче в Подмосковье, сказал спикер диктатора Дмитрий Песков.
Также оккупанты заявили, что вследствие падения беспилотников и разлета осколков "пострадавших и материального ущерба нет", однако в социальных сетях уже опубликовали видео пожара на куполе Сенатского дворца.
Кроме этого, враг разразился традиционными угрозами в адрес Украины об "ответных мерах" и другими пропагандистскими штампами.
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