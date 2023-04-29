Бавовна в Севастополе. ГУР призвало жителей Крыма не находиться рядом с военными объектами

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов назвал сегодняшний взрыв на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе "Божьей карой, в том числе за убитых мирных граждан в Умани" и призвал жителей города держаться подальше от военных объектов и объектов, обеспечивающих российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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По словам Юсова, взрывом уничтожены более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 000 тонн, которые предназначались для Черноморского флота государства-агрессора.

"Бавовна" в Севастополе — Божья кара, в том числе за убитых мирных граждан в Умани, среди которых пятеро детей. Эта кара будет продолжительной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", — подчеркнул Юсов.

Представитель военной разведки добавил, что Украине известно о масштабах хищений как на пораженной 29 апреля нефтебазе в Севастополе, так и других подобных крымских объектах. Как пояснил Юсов, эти факты, безусловно, расширяют возможности сил безопасности и обороны Украины.

Сегодня во временно оккупированном Севастополе неизвестный беспилотник ударил по нефтебазе, вспыхнул пожар на площади 1000 кв.

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Вадим Ребрина

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