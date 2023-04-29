Зеленский считает, что Украина вернет Крым во время наступления. Говорит: РФ боится ВСУ

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина вернет временно оккупированный Крым в результате будущего наступления. Об этом он сообщил в интервью финскому каналу Yle.

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По его словам, Украина планирует контрнаступление и, по его мнению, украинским воинам удастся разбить россиян, а также вернуть Крым.

Он отметил, что успех зависит от продолжения военной помощи западных союзников.

"Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение. Российские войска с каждым днем теряют мотивацию. Они боятся нас, а также последствий в случае отступления", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что война может продолжаться годами или даже десятилетиями.

"Другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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