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Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 13:04
Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым - Фото
Валерий Залужный (Фото: EPA)

В руководстве НАТО считают, что главной целью ожидаемого наступления Вооруженных Сил Украины будет пробитие коридора в Крым. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на одного из руководителей Альянса.

По словам чиновника, ведущие аналитики НАТО предполагают, что предстоит критическое полугодие войны РФ против Украины, а уже в мае западные вооружения будут использованы для вытеснения россиян с юга и востока Украины. 

"Подготовка, материалы, логистика и знания секретных служб, партнеры сейчас делают все для проведения успешного контрнаступления. Мы готовимся к весеннему или летнему наступлению. Предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом", — сказал представитель Альянса. 

Он отметил, что оккупанты "справедливо предполагают", что основные удары ВСУ будут проходить в Луганской и Запорожской областях, а целью наступления на юго-востоке будет прорыв сухопутного моста в Крым. 

Один из руководителей НАТО подчеркнул, что он не будет комментировать детали предстоящих операций ВСУ. 

"Москва в данный момент не готова увеличивать количество своих экипажей или боевых самолетов, дислоцированных в Украине. Украинская ПВО сегодня намного сильнее, чем была в начале войны", — сказал он.

Комментируя возможное наступление ВСУ на Крым он заявил, что Украина имеет право вернуть себе всю свою территорию. 

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Дмитро Гриниченко
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