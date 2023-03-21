Bild: Руководство НАТО считает, что главная цель наступления ВСУ — пробить коридор в Крым
В руководстве НАТО считают, что главной целью ожидаемого наступления Вооруженных Сил Украины будет пробитие коридора в Крым. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на одного из руководителей Альянса.
По словам чиновника, ведущие аналитики НАТО предполагают, что предстоит критическое полугодие войны РФ против Украины, а уже в мае западные вооружения будут использованы для вытеснения россиян с юга и востока Украины.
"Подготовка, материалы, логистика и знания секретных служб, партнеры сейчас делают все для проведения успешного контрнаступления. Мы готовимся к весеннему или летнему наступлению. Предстоящие шесть месяцев станут ключевым периодом", — сказал представитель Альянса.
Он отметил, что оккупанты "справедливо предполагают", что основные удары ВСУ будут проходить в Луганской и Запорожской областях, а целью наступления на юго-востоке будет прорыв сухопутного моста в Крым.
Один из руководителей НАТО подчеркнул, что он не будет комментировать детали предстоящих операций ВСУ.
"Москва в данный момент не готова увеличивать количество своих экипажей или боевых самолетов, дислоцированных в Украине. Украинская ПВО сегодня намного сильнее, чем была в начале войны", — сказал он.
Комментируя возможное наступление ВСУ на Крым он заявил, что Украина имеет право вернуть себе всю свою территорию.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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