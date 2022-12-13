Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны — возвращение Крыма и Донбасса Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины состоянием на 2013 год. Об этом он заявил на брифинге для иностранных журналистов, цитирует его Укринформ.

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По его словам, вопрос территориальной целостности Украины не обсуждается.

Он отметил, что любое решение или дипломатическое завершение войны России против Украины будет базироваться на том, что Россия покидает все территории Украины по состоянию на 2013 год.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что война закончится, когда Вооруженные Силы Украины выйдут на границы 1991 года, все остальное будет заморозкой конфликта.

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Дмитро Гриниченко

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